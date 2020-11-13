شكرا لقرائتكم أرقام محمود وادي مع المصري بعد انتقاله الرسمي إلى بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود بداية ظهور اللاعبين الفلسطينيين فى الدورى المصرى إلى ستينات القرن الماضى، عندما لمع نجم مروان كنفانى حارس مرمى الأهلى، في فترة الستينيات، التي ضمت العمالقة صالح سليم ورفعت الفناجيلى وطه اسماعيل والشربينى وطارق سليم وسعيد أبو النور وحسن جبر وميمى عبد الحميد وطلعت عبد الحميد.

ومن بعدها بدأ تتابع اللاعبين الفلسطينين على أرض الفراعنة بحثاً عن الشهرة الكروية، وكان أخرهم محمود وادى الذى تألق مؤخراً مع المصرى قبل أن ينضم إلى فريق بيراميدز بعد نجاحه الكبير مع أبناء المدينة الباسلة، متسلحاً بمسيرة عدد من نجوم بلاده مثل مصطفى نجم أحد أهم اللاعبين في تاريخ نادي الزمالك والاتحاد السكندري في فترة الثمانينات والتسعينات، فؤاد أبو غيدة الذى لعب ضمن فريق كرة القدم الأهلي ورمزي صالح حارس مرمي النادي الأهلي السابق، محمد سمارة أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عماد أيوب، جميعها أسماء فلسطينية ترددت على دورى المتعة والإثارة.

محمود وادى خلال الموسم الجارى شارك مع النادى المصرى فى 39 مباراة، نجح خلالهم أن يحرز 10 أهداف ويصنع 8 أخرين لزملائه بالفريق فى واحداً من أفضل مواسمه.

وادى بدأ مسيرته مع النادى المصرى فى موسم 2017/2018، واستطاع أن يشارك مع الفريق البورسعيدى فى 75 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق، سجل خلالهم 19 هدفاً وصنع 10 أخرين.

اهتمام بيراميدز بصاحب الـ 25 عاماً لدعم هجوم الفريق جعله يرفع قيمة اللاعب إلى أعلى سعر وينافس الزمالك على ضمه، بعدما شهد الميركاتو الكثير من الأنباء التى أكدت دخول اللاعب فى اهتمامات القلعة البيضاء.