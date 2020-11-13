شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. محاضرة نظرية لتطبيق بعض الجمل الفنية.. وفقرة للتعامل مع الهجمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية، وعقب المحاضرة أدى الفريق تدريبات بدنية خفيفة، قبل الدخول في تدريبات الكرة التي بدأت بتقسيمة؛ هدفها الضغط في مساحات صغيرة من الملعب.

وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة للتعامل مع الهجمات، وحرص موسيماني على الحديث أكثر من مرة مع اللاعبين لتصويب الأخطاء. وتعرض..ويستعد الأهلي لخوض المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر اقامتها في الـ27 من نوفمبر الجاري.

محاضرة سيرينو مع الاهلي

محاضرة سيرينو مع الاهلي

من ناحية أخرى ، تجاوز مسئولو الأهلي أزمتهم النفسية مع نظرائهم في بيراميدز، بعد تعاقد الأخير مع أحمد فتحي فور انتهاء عقده مع الأهلي، ومن قبله الأزمة الكبرى التي أشعلت نار الخلاف بين الجانبين والمتمثلة في حصول بيراميدز على توقيع رمضان صبحي بعد شرائه من هيدرسيفيلد الإنجليزي عقب انتهاء اعارته للأهلي في الموسم المنقضي.

ورغم دخول الطرفين الأهلي وبيراميدز في أزمات كبيرة خلال الفترة الماضية وصلت لحد القطيعة، إلا أنه يبدو أن العلاقة ستعود قوية من جديد، بعد أن وافق الأهلي على انتقال أحمد الشيخ مهاجم الفريق لبيراميدز، عقب طلب الأخير الحصول على خدماته نهائيًا بداية من الموسم الجديد، وأجرى عمرو بسيوني مكالمة هاتفية بأحمد الشيخ أكد له خلالها توصل ناديه لاتفاق مع الأهلي لضمه.

ووافق موسيمانى المدير الفنى للأهلى على رحيل أحمد الشيخ لاعب الفريق خلال الصيف الجارى سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة لأى ناد داخلى أو خارجي، ورفض الشيخ فكرة الرحيل عن النادى مرة أخرى على سبيل الإعارة حال عدم رغبة الجهاز الفنى أو إدارة النادى فى بقائه مع الفريق خلال الموسم المقبل وطلب اللاعب الرحيل على سبيل البيع النهائى إذا ما تقرر طلب الجهاز الفنى ذلك خاصة وأنه سبق ورحل من الأهلى مرتين قبل ذلك على سبيل الإعارة، ويرى الشيخ أنه لم يعد منطقياً أن يرحل من الأهلى للمرة الثالثة على سبيل الإعارة خاصة أنه يجتهد مع الفريق ويقدم عروض قوية عندما يحصل على فرصة طويلة كما إنه تألق عندما رحل للمقاصة مرتين على سبيل الإعارة من قبل، وتأكيداً لعودة العلاقات بقوة بين الطرفيين توصل الأهلي للاتفاق مع بيراميدز بخصوص ضم محمد فاروق جناح منتخبنا الوطني بداية من الموسم الجديد، ويرغب بيراميدز في تسويق محمد فاروق خاصة بعد التعاقد مع رمضان صبحي بالإضافة للاقتراب من التعاقد مع جناح مهاجم أجنبي ليتم التوصل لاتفاق لضم فاروق والذي سبق وأن لعب فترة داخل جدران القلعة الحمراء.