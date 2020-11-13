تقرير.. 3 سيناريوهات تنتظر بادجي في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أصبح السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي قريبًا من ترك القلعة الحمراء والاتجاه لخوض تجربة جديدة في مسيرته بعدما انتقل من صفوف رابيد فيينا النمساوي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 2 مليون يورو.

بادجي قدومه كان بطلب من المدير الفني السويسري السابق رينيه فايلر إلا ومع تولي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والمهاجم الشاب صاحب الـ23 عامًا أصبح بعيدًا عن المشاركة عكس ولاية السويسري.

ولم يسجل بادجي أي هدف مع الأهلي في خمس مباريات منذ تولي موسيماني حيث صنع هدفًا واحدًا فقط كان في لقاء طلائع الجيش بالجولة الأخيرة (34 من مسابقة دوري we المصري).

ورغم القيمة المالية التي تحملتها خزينة الأهلي لاستقدام بادجي إلا أن الأخير أصبح مهددًا بالرحيل ولو على سبيل الإعارة، فأين ستكون وجهة السنغالي الشاب الأقرب؟

- طريق ثلاثي:

ارتبط اسم بادجي بالانتقال لثلاثة أندية من مسابقة دوري we المصري وهم (الاتحاد السكندري والإسماعيلي والمصري البورسعيدي) إلا أن خطوة الانتقال ستكون على سبيل الإعارة.

البداية من عرض الاتحاد السكندري وتحديدًا بعدما خرج رئيس النادي الساحلي محمد مصيلحي، ليكشف أن ناديه لديه الرغبة في التعاقد مع أليو بادجي في تصريحات جاءت عبر شاشة "إم بي سي مصر".

مصيلحي قال :"هناك تواصل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بشأن أليو بادجي، وأتمنى أن ينتهي التفاوض بشكل إيجابي خاصة بعد مد فترة القيد، وخلال أيام سيتم حسم الأمر".

وشهدت الفترة الماضية نجاح نادي الاتحاد السكندري بضم ثلاثة لاعبين من الأهلي بداية من قائد الفريق السابق حسام عاشور في صفقة انتقال حر، والثنائي الشاب عمار حمدي على سبيل الإعارة لمدة موسيمين، وكريم يحيى لمدة ثلاثة مواسم.

أما الإسماعيلي، فأوضح خالد وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي، موقف النادي الأصفر من التعاقد مع بادجي، قائلاً في تصريحات عبر شاشة "النهار" :"ليس لديّ معلومة بشأن بادجي للحصول على خدماته، لكن كل الأمور واردة نظرًا لعلاقتنا القوية مع الأهلي".

ويمتلك الإسماعيلي أحقية الحصول على لاعب من الأهلي على سبيل الإعارة وهو بند متواجد في عقد انتقال محمود متولي والذي رحل للقلعة الحمراء في الصيف الماضي.

فريق آخر ارتبط اسمه بالتعاقد مع أليو بادجي وهو نادي المصري البورسعيدي، حيث خرج رئيس النادي سمير حلبية في تصريحات إذاعية :"الأهلي لديه مشكلة معنا ولا أعلم سببها".

وأضاف :"علي ماهر مدرب الفريق لم يطلب التعاقد مع لاعبين من الأهلي، لكن قد يكون هناك تفاوض في الفترة المقبلة".

- ماذا قدّم بادجي مع الأهلي؟:

منذ قدوم بادجي لصفوف الأهلي وشارك المهاجم السنغالي في 24 مباراة بواقع (18 مباراة بالدوري وأربع مباريات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا ومباراة بكأس مصر وأخرى بالسوبر).

بادجي خلال تواجده مع الأهلي استطاع أن يسجل أربعة أهداف حاسمة بواقع أمام كل من (بيراميدز - المصري البورسعيدي - أسوان - الإسماعيلي).

مساهمة بادجي الأكبر كانت من حيث الأهداف الحاسمة بواقع 8 أمام كل من (صنداونز - بيراميدز - الإنتاج الحربي - المصري البورسعيدي - وادي دجلة - الإسماعيلي - طلائع الجيش - الترسانة).

ويمتلك بادجي فرصة مع الأهلي من أجل التتويج بمسابقة دوري أبطال أفريقيا عندما يواجه الغريم التقليدي الزمالك في نهائي البطولة القارية في 27 من الشهر الجاري.

بادجي مع الأهلي حتى الآن استطاع أن يكون من بين المساهمين بالحصول على لقب الدوري والذي جاء قبل نهاية المنافسة بست جولات، ليحرز الفريق الأحمر اللقب المحلي للموسم الخامس على التوالي والـ42 في تاريخ القلعة الحمراء.

ويمتلك الأهلي في قائمته الحالية التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو والسنغالي أليو بادجي إلا أن الثنائي الأخير مرشحان لمغادرة قلعة الجزيرة خاصة بعد الحصول على خدمات المدافع المغربي الدولي بدر بانون قادمًا من صفوف الرجاء البيضاوي.