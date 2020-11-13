أول تحرك من اتحاد الكرة بشأن واقعة خطاب "حفظ الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعترف وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بالخطأ في واقعة إرسال خطاب لنادي ميلوول الإنجليزي لاستدعاء رامز حفظ الله للانضمام إلى منتخب الشباب.

وقال العطار، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس": "لا نكابر في الخطأ، سنتخذ إجراءات بدء من يوم السبت لتلافي هذا الخطأ وعدم تكراره في المستقبل".

وأضاف: "سيتم محاسبة كل من أخطأوا، وأتحمل جزء كبير من المسؤولية باعتباري المدير التنفيذي لاتحاد الكرة".

وأتم العطار قائلا: "سنجري تحقيقا في الواقعة يوم السبت وسينتهي سريعا، لا أعطي مبررات وأعترف أن صيغة الخطاب الصادر من الاتحاد المصري كانت خاطئة".

يُذكر أن رامز حفظ الله الذي يحمل الجنسيتين المصرية والمغربية اختار الانضمام للمنتخب المغربي تحت 20 عاما، بعد خطاب أرسله الاتحاد المصري يطالب خلاله اللاعب بتحمل نفقات السفر والإقامة.