شكرا لقرائتكم المنتخب الوطنى يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، مساء اليوم تدريباته على ستاد القاهرة استعدادا لمواجهة توجو غدا السبت فى الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون، ومن المقرر أن يضع اليوم حسام البدرى الرتوش الأخيرة على الخطة التى سيواجه بها الفريق المنافس خاصة وأنه لا بديل عن الفوز من أجل تصحيح المسار حيث تعادل المنتخب فى مباراتىّ كينيا وجزر القمر ويمتلك نقطتين فى رصيده.

فى السياق ذاته، كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه لم تتم زيادة راتب حسام البدرى المدير الفنى لاتحاد الكرة بنسبة 10% كما يتردد، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه رغم أن تجديد العقد كان فى شهر سبتمبر الماضى إلا أنه تم تجديد العقد ولم يتم زيادة راتب حسام البدرى بنسبة 10% فى راتب سبتمبر أو أكتوبر، رغم وجود ذلك فى العقد وفقًا للبنود المتفق عليها إلا أنه لم يحصل على الزيادة ولم يقرر اتحاد الكرة صرفها له.

ويحصل حسام البدرى على 750 ألف جنيه شهريًا من اتحاد الكرة، بعد انتهاء فترة تخفيض الرواتب فى اتحاد الكرة بسبب جائحة كورونا، كما بادر المدير الفنى بالتنازل عن نسبة 25% من راتبه خلال توقف النشاط، قبل استعادة راتبه كاملا مع استئناف النشاط الرياضى فى مصر.

ويحل منتخب توجو ضيفًا على نظيره منتخب مصر مساء غدا السبت في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022، قبل أن تتجدد المواجهة بينهما بعدها بثلاثة أيام على ملعب كيجيه في لومي عاصمة توجو، يوم 17 من الشهر نفسه.

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ويبحث منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب، عن انتصاره الأول في المجموعة بعد تعادله مع كينيا وجزر القمر في أول جولتين، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة.

وخاض حسام البدري المدير الفني للمنتخب 4 مباريات مع الفراعنة منذ توليه المسئولية في 19 سبتمبر 2019 عقب إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، منهما مباراتين وديتين قبل بداية مشوار التصفيات، لم يحقق خلالها أي فوز منذ مايقارب 422 يوماً بما يعادل عاماً وشهر وثلاثة أسابيع وخمسة أيام .

رغم البداية غير المتوقعة لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، فى تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والتعادل أمام كينيا وجزر القمر، إلا أن فرص الفراعنة قوية جدا فى التأهل، لاسيما أنه يصعد المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثانى من كل مجموعته وهو ما يسهل مهمة الفراعنة.

وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا فى المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر فى المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو فى المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.