جمال محمد علي: محمد صلاح ثروة قومية لمصر

أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن محمد صلاح يستحق تكريم الدولة لما قدمه من نجاحات فى عالم كرة القدم وتشريف اسم مصر. وقال نائب الجبلاية فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "لأول مرة يحصل لاعب مصري على بطولة الدوري الإنجليزي واللجنة الخماسية فكرت فى تكريم محمد صلاح منذ فترة طويلة". الإنجليزي واللجنة الخماسية فكرت فى تكريم محمد صلاح منذ فترة طويلة". وأضاف: "الحفل كان مبهرة من الجانب التنظيمي ونحتاج إلى التعود فى التعامل مع النجوم وصلاح ثروة قومية لمصر". وتطرق جمال محمد علي حول مسألة شارة القيادة للمنتخب الوطني، حيث أكد أن هناك بروتوكول خاص فى المنتخب الوطني يحسم أمر شارة قيادة الفراعنة "قيمة محمد صلاح كبيرة للغاية ولكن فى كل جيل من الأجيال يوجد نجوم كبار يستحقون الحصول على شارة القيادة وفى النهاية الأمر متروك للجهاز الفني للمنتخب". القيادة للمنتخب الوطني، حيث أكد أن هناك بروتوكول خاص فى المنتخب الوطني يحسم أمر شارة قيادة الفراعنة "قيمة محمد صلاح كبيرة للغاية ولكن فى كل جيل من الأجيال يوجد نجوم كبار يستحقون الحصول على شارة القيادة وفى النهاية الأمر متروك للجهاز الفني للمنتخب". وأضاف: "مباراتي توجو هامتان للغاية واللجنة الخماسية لا تتدخل فى قرارات الجهاز الفني على الإطلاق".

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