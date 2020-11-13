استئناف المعسكر المفتوح لمنتخبي الكرة النسائية بحضور سحر عبد الحق

حرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة النسائية، على حضور تدريبات منتخب مصر للكرة النسائية خلال تجمعه الثاني في المعسكر المفتوح للمنتخب الاول ومنتخب الآنسات تحت 20 سنة ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم.
وقام الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان بمواصلة تنفيذ البرنامج التدريبي والتركيز عليالتحركات الدفاعية والهجومية والتمركز في الملعب .
ومن المقرر أن يختتم التجمع الثاني يوم الأحد، حيث تقام مباراة ودية بين المنتخبين الأول والآنسات للوقوف علي مستوى اللاعبات ومدى استيعابهن للتدريبات .
واكد أحمد رمضان أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقاء وتستمر حتي نهاية المعسكر المفتوحيوم 30 نوفمبر، وان باب المنتخب مفتوح لأي لاعبة خلال الفترة الحالية حتي اعداد القوام الأساسي للمنتخبين .
وقال باسم خيرت مدرب حراس المرمي أن مستوي الحارسات مبشر علي المدى الطويل، وأن أمامهن عمل شاق من أجل الوصول للمستوى المطلوب من خلال البرنامج التدريبي الموضوع.
وأضاف، أن المعسكر المفتوح يضم 12 حارسة، 6 حارسات للمنتخب الأول، ومثلهن لمنتخب الآنسات، وأن الفترة الحالية يتم تقييم المستوى من أجل اختيار 8 حارسات لتمثيل المنتخبين.
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