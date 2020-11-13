شكرا لقرائتكم طارق العشري يجتمع بلاعبي طلائع الجيش لشرح تفاصيل المرحلة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد طارق العشرى المدير الفنى لطلائع الجيش جلسة مع لاعبيه شرح لهم تفاصيل المرحلة المقبلة وطالبهم خلالها ببذل أقصى الجهد لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق مؤكداً أنه لن يوجد مكان للمقصرين أو المستهترين خلال التدريبات ، ومنح العشرى لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الجمعة على أن يستأنف الطلائع تدريباته غداً السبت .

قرر طارق العشرى المدير الفنى الجديد لطلائع الجيش الغاء معسكر الاسكندرية لفريقه مؤكداً أنه يحتاج لإقامة تدريبات مكثفة فى الوقت الحالى للتعرف على قدرات اللاعبين ثم التفكير فى معسكر إعداد للموسم الجديد لوقت لاحق ، وكان الطلائع سيدخل معسكر مغلق بالاسكندرية يخوض خلاله بعض المباريات الودية بناء على طلب عبد الحميد بسيونى مدربه السابق.

ويعقد مسئولو طلائع الجيش جلسات مكثفة مع طارق العشرى المدير الفنى الجديد للفريق لوضع خريطة المرحلة المقبلة لاسيما فى ملف الصفقات الجديدة وملامح فترة الإعداد بعد توليه المسئولية خلفًا لعبد الحميد بسيونى الذى رحل عن منصبه مساء الثلاثاء، وأعلن العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش تشكيل الجهاز الفنى الجديد لفريقه عقب رحيل عبد الحميد بسيونى عن الفريق، وقال المهدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "طارق العشرى مديرًا فنيًا ومحمود عطا مدرب عام وياسر على مدرب مساعد وعبد الحليم كامل مخطط أحمال وسيد السويركى مدرب حراس مرمى، يسرى عرفان مديرًا إداريًا، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، إيهاب هلال إداريًا، دكتور هانى درويش رئيس الجهاز الطبى، دكتور محمد الأسيوطى أخصائى تأهيل وإصابات ملاعب ، ياسر شبل "مدلك"، عمر عبد العزيز "مدلك"، حسين صديق "مدلك".

ونجح فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى فى تحقيق الفوز على فريق حلوان العام بهدفين دون رد فى أولى ودياته استعدادًا للموسم الجديد والتى أقيمت عصر الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، وسجل هدفى الطلائع أحمد علاء وإبراهيما كونيه، ثم فاز الطلائع على القومية برباعية دون رد سجلها عمرو جمال هدفين وعمرو مرعى هدفاً ومحمد جميل هدفاً فى أول ودية مع طارق العشرى.

وانتهت رحلة بسيونى مع الطلائع والتى بدأت فى 21 يناير الماضى عقب رحيل طارق يحيى، وقاد الفريق العسكرى في 21 مباراة حصد 33 نقطة من ثمانية انتصارات وتسعة تعادلات وأربعة هزائم.

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وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ست صفقات حتى الآن هى حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد فيما تم التعاقد مع مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين ، فيما تم توجيه الشكر للثلاثي اسلام سري ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي ، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الاهلى.

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو مرعى هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح فى تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادى دجلة والداخلية وإنبى والنجم الساحلى التونسى وبيراميدز.

وبدأ الطلائع مساء الأربعاء، أولى تدريباته استعدادًا للموسم الجديد باستاد جهاز الرياضة العسكرى، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة الأهلى بالجولة الأخيرة للدورى مساء السبت الماضى والتى خسرها بثلاثية دون رد ليتوقف رصيده عند 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 37.

وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا فى مع المتأهل من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعدما حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، حيث تألق محمد بسام حارس الطلائع وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه.