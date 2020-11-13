اتحاد الكرة المصري يكرم صلاح بجائزة الملهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل الاتحاد المصري لكرة القدم بهداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ومنحه جائزة «الملهم»، باعتباره واحدا من الرموز بالنسبة لملايين الشباب من مختلف بقاع العالم. وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري للعبة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حفل التكريم شهد حضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وأعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، إلى جانب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. من جانبه أبدى صلاح سعادته بهذا التكريم، كما وجه الشكر لاتحاد الكرة ووزارة الشباب من جانبه أبدى صلاح سعادته بهذا التكريم، كما وجه الشكر لاتحاد الكرة ووزارة الشباب الرياضة بعد حصوله على الجائزة.

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