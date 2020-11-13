والد ميسي: لا علاقة لابني بباريس سان جيرمان

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وأعلن ميسي أكثر من مرة عن رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن برشلونة أجبره على البقاء. ورضخ ميسي في النهاية للأمر الواقع وقرر البقاء مع برشلونة حتى نهاية عقده، قبل أن تخرج شبكة (اي اس بي ان) وتشير إلى وجود مفاوضات من جانب سان جيرمان مع النجم الأرجنتيني للانتقال إلى صفوف نادي العاصمة الفرنسية الصيف المقبل. ولكن خورخي ميسي والد النجم ميسي، نفى هذا الأمر تماما عبر حسابه على شبكة (تويتر) للتواصل الاجتماعي حيث غرد «لتتوقف القصص الملفقة.. أنباء زائفة».وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل مما يعني أحقيته في التفاوض مع أي ناد آخر بدءا من يناير المقبل.
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