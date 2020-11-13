مارادونا يغادر المستشفى

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وأظهرت تقارير لمحطات تليفزيونية في الأرجنتين مارادونا وهو يغادر مستشفى أوليفوس في سيارة إسعاف، وقال طبيبه الخاص، ليوبولدو لوكي، في تصريحات صحفية «تم السماح لمارادونا بمغادرة المستشفى بعد استقرار حالته الصحية». وذكر ماتياس مورلا، محامي مارادونا، أن موكله البالغ من العمر 60 عاما سيواصل العلاج للإقلاع عن الكحوليات، ومن المتوقع أن يبقى في منزله رفقة ابنته الكبرى.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا المستشفى في العاصمة بوينس أيرس مساء أمس الأول، بعد أسبوع من خضوعه لعملية جراحية في المخ ليواصل عملية التعافي في منزله.وأظهرت تقارير لمحطات تليفزيونية في الأرجنتين مارادونا وهو يغادر مستشفى أوليفوس في سيارة إسعاف، وقال طبيبه الخاص، ليوبولدو لوكي، في تصريحات صحفية «تم السماح لمارادونا بمغادرة المستشفى بعد استقرار حالته الصحية». وذكر ماتياس مورلا، محامي مارادونا، أن موكله البالغ من العمر 60 عاما سيواصل العلاج للإقلاع عن الكحوليات، ومن المتوقع أن يبقى في منزله رفقة ابنته الكبرى.

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