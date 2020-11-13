7 غيابات تهدد استعدادات الاتحاد

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ووضعت إدارة الكرة والجهاز الفني موعدا ابتدائيا لخوض لقاء ودي أمام فريق نادي العين السعودي، مساء يوم الأحد المقبل لتجهيز اللاعبين ورفع معدل لياقتهم وعدم انقطاعهم عن أجواء المباريات وحساسيتها.ويسعى كاريلي لتجهيز عدد من اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية من بينهم عبدالعزيز الجبرين وحمد آل منصور للاستفادة من خدماتهم الفنية في اللقاءات الرسمية في فترة ما بعد التوقف.
ويأمل كاريلي في استعادة جاهزية غاري رودريقيز الذي أصيب في تدريبات منتخب بلاده الرأس الأخضر، بالإضافة إلى اللاعبين عبدالرحمن العبود وفهد المولد خلال الأسبوعين المقبلين.
وتم وضع برنامج لياقي وبدني خاص للاعب عبدالرحمن اليامي لاستعادة جاهزيته، ولاسيما بعد غيابه عن اللقاءين الماضيين أمام الأهلي ثم التعاون بسبب تعرضه لعارض صحي ثم إصابة منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية.
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