شكرا لقرائتكم خبر الأربطة تبعد السومة عن مواجهة الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلن الأهلي رسميا في وقت سابق حاجة السومة لعلاج لمدة أسبوع، وأجرى فحص رنين مغناطيسي، تحت إشراف الراعي الطبي للنادي الأهلي، بين إصابته بتمزق في أربطة الركبة.وأنهى السومة صياما عن التهديف بدأه مع انطلاقة الموسم الحالي، حيث احتاج 4 جولات ليستعيد حساسيته تجاه الشباك، بهاتريك في شباك فريق العين.
ويحتل الأهلي المركز الثالث على لائحة الترتيب برصيد 9 نقاط خلف الهلال والشباب ولكل منهما 10 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر الأربطة تبعد السومة عن مواجهة الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.