شكرا لقرائتكم خبر الأربطة تبعد السومة عن مواجهة الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات من المؤكد غياب الهداف السوري عمر السومة المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الشباب، ضمن الجولة الخامسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم 23 نوفمبر المقبل.

وأعلن الأهلي رسميا في وقت سابق حاجة السومة لعلاج لمدة أسبوع، وأجرى فحص رنين مغناطيسي، تحت إشراف الراعي الطبي للنادي الأهلي، بين إصابته بتمزق في أربطة الركبة.

وأنهى السومة صياما عن التهديف بدأه مع انطلاقة الموسم الحالي، حيث احتاج 4 جولات ليستعيد حساسيته تجاه الشباك، بهاتريك في شباك فريق العين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث على لائحة الترتيب برصيد 9 نقاط خلف الهلال والشباب ولكل منهما 10 نقاط.