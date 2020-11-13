«يونيتل» تمتلك حقوق بث بطولات الاتحاد الآسيوي

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وتشمل الاتفاقية بث جميع بطولات المنتخبات والأندية الرئيسة في الاتحاد الآسيوي، بما في ذلك، على سبيل المثال، التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر ودوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي بداية من موسم 2021 وكأس آسيا 2023 في الصين وكأس آسيا تحت 23 عاما لعامي 2022 و2024 .وشبكة يونيتل هي إحدى شركات الاتصالات الأكثر اشتراكا من المواطنين في منغوليا ومن خلال قناتها (يوني لايف) والخدمة الرقمية (لوك تي في)، ستوفر الشركة تغطية مباشرة وشاملة لجميع مباريات المنتخبات والأندية المنغولية.
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