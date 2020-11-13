سمير كمونة: على الجماهير تقبل ثقافة الهزيمة في نهائي دوري الأبطال (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سمير كمونة، نجم المنتخب المصري، إنه شرف لجماهير الكرة المصرية أن يصل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في اللقاء الذي يقام 27 نوفمبر الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لأول مرة يتواجد فريقان مصريان في نهائي دوري أبطال إفريقيا يمتلكون تاريخ عريق وأصحاب بطولات.

وكشف سمير كمونة أن الرياضة أخلاق وليس فنيات فقط، كاشفا أن نهائي دوري أبطال إفريقيا لقاء صعب للغاية على الأهلي والزمالك ويجب أن تكون النواحي الأخلاقية متوفرة في الفريقين خلال اللقاء.

وقال سمير كمونة، إن المباراة يجب أن تليق باسم الكرة المصرية والنجوم المتواجدين في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن تستمتع الجماهير بالمباراة فنيا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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