شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جديدة تضرب صفوف منتخب مصر قبل مواجهة توجو ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض محمد حمدي، الظهير الأيسر لفريق نادي بيراميدز لاصابة قوية خلال معسكر منتخب مصر، استعداداً لمباراتي توجو بتصفيات أمم أفريقيا 20121. ويواجه المنتخب المصري نظيره التوجولي يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري. وغادر محمد حمدي معسكر منتخب مصر عقب شكواه من آلام الحوض، ليخرج اللاعب خارج حسابات حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر. وكان طاهر محمد طاهر قد غادر معكسر منتخب مصر هو الاآخر منذ أيام بعد تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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