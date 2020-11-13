شكرا لقرائتكم خبر عن الشامي: طاهر محمد طاهر لا يقل فنيًا عن محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسن الشامي لاعب المقاولون العرب ان طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل، المنتقل مؤخرًا للنادي الأهلى، لا يقل فنيًا عن محمد صلاح نجم الكرة المضرية ومهاجم ليفربول الانجليزي.

وقال الشامي خلال ظهوره ببرنامج نمبر وان المذاع على قناه النهار«طاهر من اللاعبين المميزين فنيًا ويجيد اللعب في اكثر من مركز، وقادر على النجاح مع النادي الأهلى».

وتابع «طاهر يمتلك عقلية جيدة ويستحق الاحتراف في أكبر الأندية الاوروبية، لكن نظام تفكيره يجب أن يتغير». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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