شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يكشف طريقة ضم الأهلي لبيكهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد عبدالواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، أن النادي الأهلي سينهي التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام خلال الفترة المقبلة، عن طريق دفع المقابل المادي دون دخول أي لاعبين في الصفقة.

وقال عبدالواحد خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار، «الاهلي رفض الاستغناء عن محمد شريف وصلاح محسن، وهو ما تسبب في تأجيل الصفقة في الوقت الحالي».

وتابع: «الأهلي سيقوم برفع المقابل المادي للحصول على بيكهام، في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع بين ماجد سامي رئيس دجلة، ونظيره بالاهلي محمود الخطيب». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دجلة يكشف طريقة ضم الأهلي لبيكهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.