شكرا لقرائتكم خبر عن الشامي: مدافع المقاولون تعرض للظلم بالغياب عن معسكر المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسن الشامي لاعب المقاولون العرب ان زميله بالفريق، المدافع محمد سمير تعرض للظلم بعدم وجوده في معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهتي توجو في تصفيات الأمم الإفريقية.

وقال الشامي خلال ظهوره ببرنامج نمبر وان المذاع على قناه النهار«محمد سمير تعرض للظلم بالغياب عن معسكر المنتخب، حيث انه لاعب يمتلك خبرات متميزة في خط الدفاع».

وتابع «بالإضافة إلى قدراته الدفاعية يجيد سمير تسديد الركلات الثابتة، ووجوده سيمثل اضافة للمنتخب المصري». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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