شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدي يغادر معسكر المنتخب الوطني بسبب ألم الحوض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتكي محمد حمدي لاعب منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم من ألم الحوض خلال مران الفريق الوطني مساء الخميس.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور محمد أبوالعلا أكدت صعوبة لحاقه بمباراتي توجو المقرر لها ١٤ و١٧ نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويغادر اللاعب المعسكر للخضوع لتدريبات علاجية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد حمدي يغادر معسكر المنتخب الوطني بسبب ألم الحوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.