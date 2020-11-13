شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يكشف ناديه الجديد بعد رحيله من المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمي مصر للمقاصة، عن وجهته المقبلة عقب رحيله عن الفريق الفيومي بداية من الموسم المقبل.

وقال عبدالمنعم خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار «سأنضم لنادي الجونة خلال الموسم الجديد في ظل انتهاء المفاوضات، والمعاملة الجيدة التي ابداها مسؤولي الجونة خلال المفاوضات».

وتابع: «شرت أثناء حديثي مع مسؤولي الجونة بالراحة، خصوصًا في ظل الطريقة الاحترافية التي تشبه أسلوب تعامل النادي الأهلي». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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