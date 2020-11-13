شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم: المقاصة أخل ببنود تعاقدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمي مصر للمقاصة استياءه من الطريقة التي تم التعامل بها معه من قبل مسؤولي النادي الفيومي.

وقال عبدالمنعم خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار المقاصة اخل ببنود تعاقدي معهم وهناك بنود تم اضافتها لا اعلم عنها شيء.

وتابع :«: سأرحل عن المقاصة في الموسم الجديد ..تعرضت معهم لضغوط شديدة». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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