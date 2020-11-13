شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار إلى سيراميكا رسميا لمدة سنة على سبيل الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب رجب بكار الظهير الايمن لفريق بيراميدز عن انتهاء المفاوضات مع سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الجارية. وقال النحاس خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: رجب بكار وقع لمدة موسم، على سبيل الاعارة، مع وجود بند يسمح لنادي سيراميكا بشراؤه عقب نهاية الاعارة«. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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