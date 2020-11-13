شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: عقد تجديد مروان محسن سيتم توثيقه بحد أقصى 6 ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب مروان محسن مهاجم الأهلي، عن موعد توثيق عقد اللاعب الجديد الذي قام بتوقيعه مع القلعة الحمراء.

وقال النحاس خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار، «عقد مروان الجديد سيتم توثيقه في الفترة من 30 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبل».

وأوضح النحاس أن استبعاد مروان من المنتخب وجهة نظر فنية، وعلي اللاعب أن يجتهد في التدريبات والمباريات للعودة مرة أخر لصفوف الفراعنة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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