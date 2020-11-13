شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: باهر المحمدي مستمر مع الإسماعيلي في الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب باهر المحمدي الظهير الأيمن لفريق الكرة بالنادي الاسماعيلي، على استمراره مع الدراويش خلال الموسم الجديد. وقال النحاس خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: «الإصابة تسبتت في تجميد المفاوضات مع اللاعب بشأن رحيله، وبالتالي سيستمر باهر مع الإسماعيلي خلال الموسم الجديد». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

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