شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي: جدو ومحمد نجيب خارج حساباتنا ونتطلع لضم لاعبين من الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة هاشم مدير التعاقدات بالبنك الأهلي أن فكرة التعاقد مع الثنائي المخضرم محمد ناجي جدو ومحمد نجيب خلال الموسم الجديد، غير مطروحة بالمرة، في ظل وجود لاعبين مميزين في نفس مركزيهما.

وأوضح هاشم خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار أن هناك مفاوضات جارية مع لاعبين بالاهلي والزمالك من اجل التعاقد معهم قبل غلق فترة الانتقالات، مشيرًا إلي أن الفريق يطمح في تحقيق نتائج جيدة خلال الموسم الجديد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,095

تعافي 100,760

وفيات 6,417

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك الأهلي: جدو ومحمد نجيب خارج حساباتنا ونتطلع لضم لاعبين من الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.