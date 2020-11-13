شكرا لقرائتكم مصطفى شبيطة: ندمت لرحيلى عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مصطفى شبيطة لاعب فريق مصر المقاصة أنه ندم على الرحيل عن النادى الأهلى ، وأنه تسرع في طلب الرحيل عن الفريق ، لأن النادى الأهلي مختلف عن باقى الأندية ، وقال شبيطة في تصريحات لبرنامج البيت الكبير الذى يذاع على قناة الاهلى ، أنه طلب من هادى خشبة أن يرحل عن الفريق على سبيل الإعارة بسبب ازدحام مركزه بعدد كبير من اللاعبين على رأسهم حسام عاشور ، على أن يعود مرة أخرى بعد أن يقدم موسم جيد ، ويعود مرة أخرى ، لكن بعد سنوات شعر بالندم لرحيل عن الفريق .
وأضاف شبيطة قائلا : المفروض كنت استنى دورى وفرصتى وامسك فيها ، لأن الأهلى غير كل الأندية ، الأهلى في حتة وباقى الأندية في حتة ثانية .
وأشار لاعب المقاصة أنه سجل عدة أهداف في مسيرته الا ان الهدف الذى سجله في مرمى الحضرى مازال عالقا في أذهان كل من يقابله ، لأن الأهلى بيلعب على بطولة ، و الفوز هو الاستراتيجية العامة به ، ومن يلعب للاهلى ييسطر تاريخا لنفسه.
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