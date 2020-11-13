شكرا لقرائتكم وليد العطار يعلق على أزمة حفظ الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري عن أزمة رامز حفظ الله المحترف المصري في صفوف ميلوول الإنجليزي بعد انضمامه لمنتخب المغرب بدلًا من شباب الفراعنة.
وقال وليد العطار في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "هناك خطأ كبير في الخطاب الخاص باللاعب رامز حفظ الله، وسنأخذ الإجراءات من يوم السبت المقبل لعدم تلافي هذه الخطأ وعدم تكراره".
أضاف وليد العطار: "سيتم محاسبة من أدى لهذا الخطاب بما فيهم أنا، كان يجب أن أراجعه بشكل جيد، ويوم السبت ستفتح التحقيق ولن يأخذ وقت كبير والموضوع سينتهي في نفس اليوم".
أوضح ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب دون20 عاما، موقف منتخب مصر للشباب من ضم رامز حفظ الله لاعب ميلوال الإنجليزي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والمغربية.
وقال ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب، إن مسؤولو اتحاد الكرة، قاموا بمخاطبة نادي ميلوال الإنجليزي في 4 أكتوبر الماضي بطلب منه ، لضم اللاعب رامز حفظ الله، لمعسكر شباب الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف، أنه طلب خضوع رامز حفظ الله لاختبار فني في معسكر الفراعنة على أن يخوض مباراة ودية خلال فترة تواجده، لكن لم يصل أي رد على الخطاب، سواء من النادي أو اللاعب.
وتابع، أعلن الاتحاد المغربي، أمس، الأربعاء، ضم رامز حفظ الله لصفوف شباب أسود أطلس، على الرغم من طلب اتحاد الكرة المصري، ضم اللاعب فى خطاب رسمي أرسله إلى النادى الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر وليد العطار يعلق على أزمة حفظ الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.