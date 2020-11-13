شكرا لقرائتكم وليد العطار يعلق على أزمة حفظ الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري عن أزمة رامز حفظ الله المحترف المصري في صفوف ميلوول الإنجليزي بعد انضمامه لمنتخب المغرب بدلًا من شباب الفراعنة.

وقال وليد العطار في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "هناك خطأ كبير في الخطاب الخاص باللاعب رامز حفظ الله، وسنأخذ الإجراءات من يوم السبت المقبل لعدم تلافي هذه الخطأ وعدم تكراره".

أضاف وليد العطار: "سيتم محاسبة من أدى لهذا الخطاب بما فيهم أنا، كان يجب أن أراجعه بشكل جيد، ويوم السبت ستفتح التحقيق ولن يأخذ وقت كبير والموضوع سينتهي في نفس اليوم".

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