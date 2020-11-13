شكرا لقرائتكم عبد الستار: رامز حفظ الله هو من أراد الانضمام لمنتخب الشباب.. والموضوع تم تضخيمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الستار صبري مدرب منتخب الشباب أن رامز حفظ الله لاعب ميلوود الانجليزي، هو من اراد الانضمام لمنتخب الشباب وبالتالي يتحمل هو من يتحمل مصاريف الطيران ليتابعه الجهاز الفني للمنتخب

قال خلال تصريحات تلفزيونية: "اما لو اقتنع جهاز المنتخب باللاعب فسيتم استدعاؤه للمشاركة مع المنتخب وتحمل اتحاد الكرة تذاكر الطيران والاقامة، واللاعب لو أراد الانضمام لصفوف منتخب الشباب فأهلا وسهلا به والأمر تم تضخيمه في الإعلام".

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شدد على أن ربيع ياسين لديه خبرات كبيرة ويلف مصر كلها بحثا عن ضم أفضل اللاعبين لمنتخب الشباب.

اضاف أن منتخب الشباب يستعد لخوض تصفيات شمال افريقيا مشرا إلى أن كل منتخبات شمال افريقيا قوية ومميزين وواجهناهم من قبل.