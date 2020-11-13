شكرا لقرائتكم ربيع ياسين: عملنا اللى علينا ونص مع رامى حفظ الله وأنا المسئول عن المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب أن اتحاد الكرة قام بالمطلوب منه فى أزمة رامى حفظ الله لاعب فريق ميلوال بدورى البطولة الإنجليزية، والذى انضم إلى منتخب المغرب فى النهاية.

وقال ربيع ياسين فى تصريحات لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلى: "عملنا اللى علينا ونص كمان، لكن اللاعب اختار فى النهاية الانضمام لمنتخب المغرب، أنا بتابع كل اللاعبين سواء داخل مصر أو فى الخارج، والمفترض أنه كان ينضم لمعسكر المنتخب عشان أشوف مستواه واحكم عليه من خلال المشاركة فى إحدى المباريات الودية، وبالفعل أرسلنا الخطاب، ولكن اللاعب اختار الانضمام لمنتخب أسود الأطلسى".

واضاف ربيع ياسين أن استبعاد ثنائى وادى دجلة كريم محمد، وأحمد شريف من معسكر المنتخب يرجع إلى خروجهم عن النظام، وعدم الالتزام بالنظام الذى يسود معسكر المنتخب .

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وقال ياسين: المسئول عن منتخب الشباب واحد بس، هو ربيع ياسين، أنا المسئول عن كل حاجة والتنسيق مع الأندية واللاعبين.

وعن قيام اللاعبان بإبلاغ الادارى بخروجهم من المعسكر، شدد ياسين أنه لا يوجد هذا قائلا: "مفيش حاجة اسمها بلغوا الإدارى، إزاى يخرجوا وأنا نايم من غير ما يبلغونى وهما عليهم تدريب الصبح".

وقرر ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، استبعاد لاعبى وادى دجلة كريم محمد وأحمد شريف، من معسكر شباب الفراعنة، عقب خروجهما من المعسكر دون إذن الجهاز الفني، وانتظر ربيع ياسين، صدور قرار تحقيق نادى وادى دجلة برئاسة ماجد سامى مع الثنائي، لأكثر من ثلاثة أيام، لكنه لم يصدر حتى الآن وبناء عليه تم اتخاذ القرار باستبعادهما، من قائمة المنتخب الوطنى للشباب الذى يستعد لبطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها بتونس فى الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.