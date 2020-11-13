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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبو قير للأسمدة في الكأس والقنوات الناقلة



يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فريق أبو قير للأسمدة ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية والقواعد الصحية المتبعة، لضمان سلامة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبو قير للأسمدة في الكأس والقنوات الناقلة



تُقام مباراة الأهلي القادمة ضد ابو قير للاسمدة في الكأس، يوم السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبو قير للأسمدة في الكأس والقنوات الناقلة



تُذاع مباراة الأهلي ضد أبو قير للأسمدة في الكأس على شبكة قنوات أون تايم سبورت ON TIME SPORT ، على القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى البث الأرضي.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبو قير للأسمدة في الكأس والقنوات الناقلة



يستعد الأهلي، لخوض مباراة مهمة ببطولة كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة ، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة، قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المحدد لها يوم 27 نوفمبر الجاري، وذلك على ملعب استاد القاهرة.

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موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبو قير للأسمدة في الكأس والقنوات الناقلة



الأهلي لمواصلة نغمة الانتصارات، بعدما تأهل لدور الثمانية من بطولة كأس مصر، عقب فوزه على الترسانة بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأهلي بدور الـ16 للبطولة.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد أبو قير للأسمدة في الكأس والقنوات الناقلة



فيما يرغب ابو قير في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والتأهل أيضًا للدور التالي من بطولة كأس مصر، وتحقيق مفاجأة كبرى حال نجح في اقصاء المارد الأحمر.