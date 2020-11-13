شكرا لقرائتكم ربيع ياسين يكشف تفاصيل أزمة لاعب منتخب الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب أن اتحاد الكرة قام بالمطلوب منه في أزمة رامى حفظ الله لاعب فريق ميلوال بدورى البطولة الإنجليزية،والذى انضم الى منتخب المغرب في النهاية ، قائلا :" عملنا اللى علينا ونص كمان ، لكن اللاعب اختار في النهاية الانضمام لمنتخب المغرب "..وقال ياسين في تصريحات لبرنامج البيت الكبير على قناة الاهلى انا بتابع كل اللاعبين سواء داخل مصر او في الخارج ، و المفترض انه كان ينضم لمعسكر المنتخب عشان اشوف مستواه واحكم عليه من خلال المشاركة في احد المباريات الودية ، وبالفعل ارسلنا الخطاب، ولكن اللاعب اختار الانضمام لمنتخب اسود الاطلسى .

كشف المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب دون 20 عاما، موقف منتخب مصر للشباب من ضم رامز حفظ الله لاعب ميلوال الإنجليزى الذى يحمل الجنسيتين المصرية والمغربية. وقال ربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب، إن مسؤولى اتحاد الكرة خاطبوا نادى ميلوال الإنجليزي في 4 أكتوبر الماضي بطلب منه، لضم اللاعب رامز حفظ الله، لمعسكر شباب الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف ربيع ياسين، أنه طلب خضوع رامز حفظ الله لاختبار فنى فى معسكر الفراعنة على أن يخوض مباراة ودية خلال فترة تواجده، لكن لم يصل أى رد على الخطاب، سواء من النادى أو اللاعب.

اكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب أن استبعاد ثنائى وادى دجلة كريم محمد، و أحمد شريف من معسكر المنتخب يرجع الى خروجهم عن النظام ، وعدم الالتزام بالنظام الذى يسود معسكر المنتخب .

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وقال ياسين في تصريحات لبرنامج البيت الكبير الذى يقدمه هانى رمزى و سهام الصالح على قناة الأهلى " المسئول عن منتخب الشباب واحد بس ، هو ربيع ياسين، أنا المسئول عن كل حاجة والتنسيق مع الأندية و اللاعبين .

وعن قيام اللاعبان بإبلاغ الادارى بخروجهم من المعسكر شدد ياسين أنه لايوجد هذا قائلا :" مفيش حاجة اسمها بلغو الادارى ، إزاى يخرجوا وأنا نايم من غير ما يبلغونى وهما عليهم تدريب الصبح "