شكرا لقرائتكم استبعاد محمد حمدى لاعب بيراميدز من المنتخب بسبب آلام الحوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشتكي محمد حمدي لاعب منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم من ألم الحوض خلال مران الفريق الوطني مساء الخميس. Advertisements وخضع اللاعب لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور محمد أبوالعلا أكدت صعوبة لحاقه بمباراتي توجو المقرر لها ١٤ و١٧ نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. ويغادر اللاعب المعسكر للخضوع لتدريبات علاجية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد محمد حمدى لاعب بيراميدز من المنتخب بسبب آلام الحوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.