شبيطة: مروان محسن يستحق التواجد فى المنتخب وموسيماني سيحقق أفريقيا

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جدة - عمرو شويل قال مصطفى شبيطة لاعب الأهلى السابق و المقاصة الحالي أن مروان محسن لاعب الأهلى تعرض لضغوط كبيرة ، ورغم ذلك استطاع أن يواصل ويسجل الأهداف،ـ وهذا يدل انه لاعب كبير ، و يستحق التواجد في صفوف المنتخب، ولكن في النهاية الاختيارات تكون لحسام البدرى المدير الفني ، وهذه وجهة نظره التي يجب احترامها .
واضاف شبيطة في تصريحات لبرنامج البيت الكبير الذى يذاع على قناة الاهلى أن موسيمانى المدير الفني للأهلى قادر على تحقيق اللقب الأفريقي للفريق و الفوز بدورى الابطال، خاصة وأنه يحب النادى الاهلى و يفهم لاعبى الفريق ، لذلك سيحقق الأحمر اللقب الأفريقي قائلا : " موسيمانى قادر يجيب بطولة أفريقيا للاهلى " .
وعن المنتخب المصرى واستعداده لمواجهة توجو يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى ، قال اللاعب ان مصر يجب أن تفوز على توجو في المباراتين ، حتى تتصدر المجموعة ، ويكفى ضياع 4 نقاط في اول مباراتين بدون سبب، و يكفى الخسارة في بطولة أمم افريقيا التي أقيمت على ارضنا الصيف الماضى ، فمن الطبيعى ان تتواجد مصر على قمة المجموعة، بأن يكن كل لاعب على قدر المسئولية. ولديه إصرار على المكسب .
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