شكرا لقرائتكم الشامي: طاهر محمد طاهر لا يقل فنيًا عن محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حسن الشامي لاعب المقاولون العرب ان طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل، المنتقل مؤخرًا للنادي الأهلى، لا يقل فنيًا عن محمد صلاح نجم الكرة المضرية ومهاجم ليفربول الانجليزي.
وقال الشامي خلال تصريحات تلفزيونية: " طاهر من اللاعبين المميزين فنيًا ويجيد اللعب في اكثر من مركز، وقادر علي النجاح مع النادي الأهلى".
وتابع "طاهر يمتلك عقلية جيدة ويستحق الاحتراف في أكبر الأندية الاوروبية، لكن نظام تفكيره يجب أن يتغير".
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