شكرا لقرائتكم الشامي: مدافع المقاولون تعرض للظلم بالغياب عن معسكر المنتخب المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حسن الشامي لاعب المقاولون العرب ان زميله بالفريق، المدافع محمد سمير تعرض للظلم بعدم وجوده في معسكر المنتخب الوطني الذى يستعد لمواجهتي توجو في تصفيات الأمم الإفريقية.
وقال الشامي خلال تصريحات تلفزيونية: سمير المزامير محمد سمير تعرض للظلم بالغياب عن معسكر المنتخب، حيث انه لاعب يمتلك خبرات متميزة فى خط الدفاع".
وتابع "بالإضافة الي قدراته الدفاعية يجيد سمير تسديد الركلات الثابتة، ووجوده سيمثل اضافة للمنتخب المصري".
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