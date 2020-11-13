شكرا لقرائتكم عادل: الأهلي كان الأكثر جدية لضم صلاح قبل الاحتراف.. وعمر الفلوس ما تعمل بطولات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب أن الأهلي والزمالك لم يحددوا قيمة مالية لشراء محمد صلاح وقت وجوده في المقاولون وصلاح كان صريحا باعلان رغبته في الحتراف عن الانتقال للقطبين.

قل خلال تصريحات تلفزيونية: "بخصوص ما يثار عن ممدوح عباس بشأن ضم محمد صلاح تم تصديره بطريقة غير صحيحة ما حدث أنه استفسر عن إمكانية ضم اللاعب ولكن لم يقدم الزمالك عرض رسمي بعكس الأهلي الذي كان عرضه اكثر جدية لضمه".

أردف: "المقاولون يفكر في إنشاء متحف لمحمد صلاح والنني داخل النادي بسبب ما قدموه من انجازات في الملاعب الأوروبية".

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أوضح: "عمر الفلوس ما هتعمل بطولات وشفنا التجارب كتير ولما الفلوس تتصرف بمنطقية ومحلها هتجيب والاسعار مبالغ فيها وطابت بوضع ضوابط لاسعار اللاعبين".

أضاف: "تنظيم حفل محمد صلاح كائن رائع ومنظم وأشكر وزير الرياضة والمسئولين والحفل قام بالغرض المقصود منه".