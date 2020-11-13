حارس الأهلي السابق يقترب من تدعيم صفوف الجونة

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جدة - عمرو شويل اقترب أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الأهلي السابق والمقاصة الحالي من الانتقال إلى صفوف الجونة، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الساحلي في الموسم المقبل.
وتوصل نادي الجونة لاتفاق على ضم أحمد عادل من المقاصة مقابل 3 ملايين جنيه ، لاسيما مع وجود رغبة شتركة بين المقاصة وعادل في الرحيل.
ولا يشارك أحمد عادل عبد المنعم بشكل أساسي مع المقاصة، في ظل الاعتماد على محمود حمدي، ليكون الحارس الأساسي للفريق الفيومي.
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