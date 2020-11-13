شكرا لقرائتكم وليد العطار يعلن موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، مخاطبة الجهات الأمنية لحضور 10 آلاف مشجع فى مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى، مشيرا إلى أن الكاف لا يمانع حضور الجماهير فى حالة التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال العطار فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 1، إنه تمت مخاطبة الأمن أيضا لإقامة المباراة النهائية على إستاد القاهرة وهناك فرصة كبيرة لنقل المباراة بعدما كانت هناك موافقات أمنية للعب في برج العرب.

وأكد وليد العطار: "خاطبنا الاتحاد الافريقي لحضور 10 الاف متفرج في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وأن كاف لم يخطرنا حتى الآن الكاف بموافقته من عدمها بشأن حضور الجماهير مباراة الأهلي والزمالك".

وشدد وليد العطار على انطلاق الدوري المصري 9 ديسمبر وننتظر موافقة الأمن على الجداول المطروحة.

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وواصل المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "لم يتم حسم هوية رئيس لجنة المسابقات الجديد وسيد بخيت يقوم بمهام عمل الإدارة لحين تعيين أحد الشخصيات".

وتابع العطار: "نادي اف سي مصر لم يغير اسمه حتى الآن ولن يكون بمقدوره التغيير قبل مباراة الزمالك في كأس مصر".