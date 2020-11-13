نشرة الخميس.. حضور جماهيري بنهائي الأبطال.. و3 صفقات للزمالك.. وإصابة بالمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا لأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس.

كرة يد.. سلبية مسحة المنتخب.. وإسلام حسن يتعافى

أكد مصدر مسئول داخل المنتخب الوطني النصري لكرة اليد سلبية العينة التي تم سحبها للاعبي المنتخب والجهاز الفني، للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

"المفاوضات جارية".. المصري يحسم موقفه من التعاقد مع يوسف المساكني

كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن هناك مفاوضات خلال الفترة الحالية مع النجم التونسي يوسف المساكني لاعب فريق الدحيل القطري.

بانون يتحدث عن.. مثله الأعلي.. رقمه المفضل ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

قال المدافع المغربي بدر بانون لاعب الأهلي الجديد، إنه يتمنى ارتداء القميص رقم 13 لأنه رقمه المفضل، كما حرص على توجيه رسالة إلى جماهير الفريق الأحمر.

ضربة كبرى في صفوف ليفربول

أعلن نادي ليفربول، اليوم الخميس، خضوع مدافع الفريق جو جوميز لعملية جراحية في وتر ركبته اليسرى بعد الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب بلاده إنجلترا.

نهضة بركان ينفي انتقال نجمه إلى الإسماعيلي

أفادت تقارير مغربية بأن محسن ياجور نجم وهداف فريق نهضة بركان بطل الكونفدرالية الإفريقية لن ينتقل إلى الإسماعيلي.

باتشيكو يعلن موعد وصوله للقاهرة استعدادًا للأهلي

يصل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، يوم السبت المقبل، قادمًا من بلاده بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها مؤخرًا.

منتخب مصر الأوليمبي يتعادل مع كوريا سلبيا استعدادا للأوليمبياد

تعادل المنتخب الأوليمبي، أمام نظيره كوريا الجنوبية، سلبيا، والتي أقيمت على ملعب الأهلي السلام WE، في المباراة الافتتاحية للدورة الثلاثية التي تضم إلى جانبهما المنتخب البرازيلي.

بالفيديو.. الحكم يعتدي على مدرب السودان ويسقطه أرضًا أمام غانا

اعتدى حكم مباراة غانا والسودان ضمن تصفيات أمم إفريقيا (الكاميرون) على المدير الفني لمنتخب صقور الجديان هوبير فيلود في مشهد غريب بالمباراة التي أقيمت اليوم الخميس.

Advertisements

قناة الأهلي تُعلن إصابة عدلي القيعي بـ"كورونا"

أعلن إبراهيم المنيسي، مقدم برنامج "ملك وكتابة" على قناة النادي الأهلي إصابة زميله بالبرنامج ومستشار التسويق والاستمثار بالنادي عدلي القيعي بفيروس كورونا المُستجد كوفيد-19.

صفقة جديدة.. ناشئ الأهلي ينتقل للبنك الأهلي

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، انتقال محمد فخري، ناشئ الفريق، ‏إلى فريق البنك الأهلي.

الزمالك يعلن التعاقد مع 3 لاعبين.. المثلوثي و"ديفندر" وصانع ألعاب مفاجأة

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادي أنهى التعاقد مع 3 لاعبين، فيما يتم التفاوض مع اللاعب الرابع.

تصفيات أفريقيا.. الجزائر تفوز بثلاثية.. الجابون تتصدر.. واقتراب أوغندا وبوركينا

واصل منتخب الجزائر انطلاقته المثالية في المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقررة بالكاميرون مطلع عام 2022، عقب فوزه السهل 3 / 1 على ضيفه منتخب زيمبابوي اليوم الخميس في الجولة الثالثة للمجموعة.

شوقي غريب يعلن إصابة لاعب المنتخب الأوليمبي بكورونا

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنه يعمل خلال تلك الفترة على إعادة ذاكرة المباريات للاعبين، بعد غياب تجمعهم لفترة وصلت للعام.

أسكتلندا تطيح بصربيا عبر ركلات الترجيح وتكمل عقد المتأهلين لليورو

أكمل المنتخب الاسكتلندي عقد المتأهلين إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) بفوزه على مضيفه الصربي 5 / 4 بركلات الترجيح

إصابة جديدة في معسكر المنتخب قبل مواجهتي توجو

خرج اللاعب محمد حمدي أيسر المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، من معسكر المنتخب المقام حاليا في إطار الاستعدادات لمواجهتي توجو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

المجر تحجز مقعدا في اليورو بفوز درامي أمام أيسلندا

لحق المنتخب المجري بقافلة المتأهلين إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) بفوزه الثمين والدرامي 2 / 1 على نظيره الأيسلندي

اتحاد الكرة: نستعد لحضور 10 ألاف مشجع لنهائي دوري أبطال أفريقيا

أكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا قد تشهد حضور 10 ألاف مشجع.