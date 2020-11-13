أسكتلندا تطيح بصربيا عبر ركلات الترجيح وتكمل عقد المتأهلين لليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكمل المنتخب الاسكتلندي عقد المتأهلين إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) بفوزه على مضيفه الصربي 5 / 4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقتين الأصلي والإضافي من مباراتهما مساء الخميس في نهائي فعاليات المسار الثالث بالملحق الفاصل في التصفيات المؤهلة للبطولة.

واستفاد الفريقان من نتائجهما في النسخة الأولى في بطولة دوري أمم أوروبا حيث أدت لتأهلهما إلى الدور الفاصل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، ثم تقدم المنتخب الاسكتلندي بهدف سجله رايان كريستي في الدقيقة 52 .

ولكن لوكا جوفيتش سجل هدف التعادل لصربيا في الدقيقة 90 ليدفع باللقاء إلى الوقت الإضافي الذي انتهى أيضا بالتعادل 1 / 1 ليحكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت التأهل لصالح المنتخب الاسكتلندي ليعود الفريق إلى الظهور في البطولة الأوروبية بعد غياب لمدة ربع قرن.

Advertisements

وبذلك ، حصل المنتخب الاسكتلندي على فرصة خوض بعض فعاليات البطولة على ملعبه حيث تشارك جلاسجو في استضافة فعاليات هذه النسخة التاريخية من البطولة الأوروبية.

وكان المنتخب الاسكتلندي تأهل لنهائي الدور الفاصل بالفوز على نظيره الإسرائيلي بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي في الدور الأول بالدور الفاصل فيما صعد منتخب صربيا لهذا النهائي بالفوز على نظيره النرويجي 2 / 1 في الوقت الإضافي من مباراتهما في الدور الأول للدور الفاصل.

ويخوض منتخب اسكتلندا فعاليات الدور الأول في يورو 2020 العام المقبل ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات إنجلترا وكرواتيا والتشيك.

ويبدأ منتخب اسكتلندا مسيرته في المجموعة بمواجهة نظيره التشيكي في جلاسجو في 14 حزيران/يونيو 2021 ثم يلتقي نظيره الإنجليزي في لندن في 18 من الشهر نفسه وبعدها يلتقي نظيره الكرواتي في جلاسجو في 22 من الشهر نفسه.