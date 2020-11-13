منتخب الشباب يوضح سبب عدم تحمل تذاكر سفر حفظ الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد عبدالستار صبري المدرب المساعد بمنتخب الشباب، أن رامز حفظ الله لاعب ميلوال الإنجليزي، هو من طلب الانضمام لصفوف المنتخب المصري للشباب.

وأضاف صبري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "اللعيب": "حفظ الله هو من طلب الانضمام للمنتخب، وبالتالي يتحمل تذاكر السفر".

وأضاف: "في حالة الاقتناع بمستوى اللاعب واستدعائه للمشاركة فسيتم إرسال تذاكر السفر على حساب اتحاد الكرة".

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وكشفت تقارير مغربية، انضمام حفظ الله إلى منتخب أسود الأطلسي تحت 20 عاما، حيث يحمل الجنسيتين المصرية والمغربية.

واختتم عبدالستار صبري: "نرحب بكافة اللاعبين، ولكنني لم أتابع رامز حفظ الله أو أقف على مستواه لتحديد جدوى انضمامه لصفوف المنتخب من عدمه".

وخاض منتخب الشباب ودية أمام بتروجيت، فيما يستعد لمواجهة نجوم المستقبل عصر الاثنين علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، استعدادا لخوض بطولة شمال افريقيا المقرر اقامتها بتونس في الفترة من 15 الي 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.