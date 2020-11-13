إصابة جديدة في معسكر المنتخب قبل مواجهتي توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى

خرج اللاعب محمد حمدي أيسر المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، من معسكر المنتخب المقام حاليا في إطار الاستعدادات لمواجهتي توجو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

وشكا محمد حمدي، من آلام بالحوض خلال مران المنتخب مساء الخميس.

وذكر اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، خضوع اللاعب لفحوصات تحت إشراف محمد أبوالعلا أكدت صعوبة لحاقه بمباراتي توجو، ليغادر المعسكر للخضوع لتدريبات علاجية.

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ويستعد المنتخب لمواجهتي توجو يومي 14، و17 نوفمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني للمنتخب، استبعد طاهر محمد طاهر في وقت سابق، بسبب الإصابة، ليصبح محمد حمدي هو ثاني لاعب يغادر معسكر المنتخب للإصابة.

ويحتل المنتخب المركز الثالث بالمجموعة السابعة برصيد نقطتين من تعادلين أمام جزر القمر متصدر المجموعة بـ5 نقاط، وكينيا الوصيف بـ3 نقاط، فيما يتذيل المنتخب التوجولي المجموعة برصيد نقطة وحيدة.