المجر تحجز مقعدا في اليورو بفوز درامي أمام أيسلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

لحق المنتخب المجري بقافلة المتأهلين إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) بفوزه الثمين والدرامي 2 / 1 على نظيره الأيسلندي اليوم الخميس في نهائي فعاليات المسار الأول بالملحق الفاصل في التصفيات المؤهلة للبطولة.

واستفاد الفريقان من نتائجهما في النسخة الأولى في بطولة دوري أمم أوروبا حيث أدت لتأهلهما إلى الدور الفاصل.

وأنهى المنتخب الأيسلندي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله جيلفي سيجوردسون في الدقيقة 11 .

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وظل المنتخب الأيسلندي متقدما بهذا الهدف حتى الدقيقة 88 التي شهدت هدف التعادل للمجر بتوقيع ليوك نيجو قبل أن يحرز دومينيك زوبوزلاي هدف الفوز الثمين للمنتخب المجري في الوقت بدل الضائع ليتيح للفريق خوض بعض مباريات هذه النسخة التاريخية من البطولة على أرضه.

وكان منتخب المجر تأهل لنهائي الدور الفاصل بالفوز على منتخب بلغاريا 3 / 1 في الدور الأول بالدور الفاصل فيما صعد منتخب أيسلندا لهذا النهائي بالفوز على نظيره الروماني 2 / 1 في الدور الأول للدور الفاصل.

ويخوض منتخب المجر فعاليات الدور الأول في يورو 2020 العام المقبل ضمن المجموعة السادسة (مجموعة الموت) التي تضم معه منتخبات البرتغال وفرنسا وألمانيا.

ويبدأ منتخب المجر مسيرته في المجموعة بمواجهة نظيره البرتغالي حامل اللقب الأوروبي في العاصمة المجرية بودابست في 15 حزيران/يونيو 2021 ثم يلتقي نظيريه الفرنسي حامل اللقب العالمي والألماني في بودابست أيضا في 19 و23 من الشهر نفسه على الترتيب.