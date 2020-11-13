محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
أكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم أن المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا قد تشهد حضور 10 ألاف مشجع.
ويلعب الأهلي والزمالك نهائي المسابقة القارية يوم 27 من الشهر الجاري على استاد القاهرة في حال موافقة "كاف" على نقله مرة أخرى من برج العرب في الإسكندرية.
وأضاف العطار :"أرسلنا الطلب للكاف بحضور الجماهير منذ 48 ساعة، وأوضحنا كيف ستكون الاجراءات الاحترازية والطبية في الملعب".
وتابع مدير اتحاد الكرة التنفيذي :"من الممكن أن يحضر 10 ألاف مشجع في المباراة النهائية، وسيتم توزيعهم في الاستاد وفقاً لاجراءات احترازية وصحية".
وأنهى العطار :"كاف ليس لديه مشكلة في حضور الجماهير، كل ما في الأمر هو الحفاظ على الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وما زلنا بانتظار الموافقة الرسمية".
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: نستعد لحضور 10 ألاف مشجع لنهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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