تصفيات أفريقيا.. الجزائر تفوز بثلاثية.. الجابون تتصدر.. واقتراب أوغندا وبوركينا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

واصل منتخب الجزائر انطلاقته المثالية في المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقررة بالكاميرون مطلع عام 2022، عقب فوزه السهل 3 / 1 على ضيفه منتخب زيمبابوي اليوم الخميس في الجولة الثالثة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز زامبيا على ضيفتها بوتسوانا 2 / 1 في وقت سابق اليوم.

وعزز منتخب الجزائر (حامل اللقب) صدارته ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، متفوقا بفارق خمس نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب زيمبابوي.

ويحتل منتخب زامبيا، بطل المسابقة عام 2012، المركز الثالث بثلاث نقاط، وتذيل منتخب بوتسوانا الترتيب بنقطة واحدة.

وعلى ملعب (5 يوليو) بالعاصمة الجزائرية، افتتح بغداد بونجاح التسجيل للجزائر في الدقيقة 31، قبل أن يضيف سفيان فيغولي الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وأضاف رياض محرز الهدف الثالث للجزائر في الدقيقة 67، فيما تكفل تينو كاديويري بتسجيل هدف زيمبابوي الوحيد في الدقيقة 80.

من المقرر أن يتجدد الموعد بين المنتخبين مرة أخرى في زيمبابوي يوم الإثنين القادم، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة.

وفي المجموعة الثانية، تقدم منتخبا أوغندا وبوركينا فاسو خطوة هامة نحو التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وتغلب منتخب أوغندا 1 / صفر على ضيفه منتخب جنوب السودان، في حين فاز منتخب بوركينا فاسو 3 / 1 على ضيفه منتخب مالاوي اليوم الخميس في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية للتصفيات القارية.

تصدر منتخب بوركينا فاسو المجموعة برصيد سبع نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما بقي منتخب مالاوي في المركز الثالث بثلاث نقاط، وقبع منتخب جنوب السودان في قاع الترتيب بلا نقاط.

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في العاصمة الأوغندية كمبالا، انتظر منتخب أوغندا حتى الدقيقة 86، ليحرز لاعبه هاليد لواليوا هدف اللقاء الوحيد عبر ضربة رأس من متابعة لركلة حرة من الناحية اليسرى نفذها فاروق ميا.

وفي اللقاء الآخر، تقمص لاسينا تراوري دور البطولة، عقب إحرازه هدفي بوركينا فاسو في الدقيقتين الثانية و25، لكن جيرالد فيري جونيور، أشعل شموع الإثارة في اللقاء مرة أخرى بتسجيله هدفا لمالاوي في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وقضى منتخب بوركينا فاسو على آمال نظيره المالاوي في التعادل، عقب تسجيل بريان دابو الهدف الثالث للضيوف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

من المقرر أن تتجدد المواجهة بين منتخبي أوغندا وجنوب السودان، وكذلك بين منتخبي بوركينا فاسو ومالاوي يوم الإثنين القادم في الجولة الرابعة للمجموعة.

كما انفرد منتخب الجابون بصدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات، عقب فوزه الثمين والصعب 2 / 1 على ضيفه منتخب جامبيا اليوم الخميس في الجولة الثالثة للمجموعة.

رفع منتخب الجابون رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة، فيما تجمد رصيد منتخب جامبيا عند أربع نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق نقطتين على منتخب الكونغو الديمقراطية، صاحب المركز الثالث، الذي يلتقي مع ضيفه منتخب أنجولا، متذيل الترتيب بلا نقاط، بعد غد السبت في نفس الجولة.

افتتح دينيس بوانجا التسجيل للجابون مبكرا في الدقيقة السادسة، ثم أضاف بيير إيميريك أوباميانج، نجم أرسنال الإنجليزي، الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وأشعل المنتخب الجامبي المباراة من جديد، عقب تسجيل لاعبه بوباكار جوبي هدفا في الدقيقة 81، لتشهد الدقائق الأخيرة محاولات من جانب الضيوف لإدراك التعادل ولكن دون جدوى.

ويلتقي المنتخبان مرة أخرى يوم الإثنين القادم في جامبيا، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة.