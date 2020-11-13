لاعب المقاولون : طاهر محمد طاهر لا يقل فنيًا عن محمد صلاح

أكد حسن الشامي لاعب المقاولون العرب ان طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل، المنتقل مؤخرًا للنادي الأهلى، لا يقل فنيًا عن محمد صلاح نجم الكرة المضرية ومهاجم ليفربول الانجليزي.
وقال الشامي خلال ظهوره ببرنامج نمبر وان المذاع على قناه النهار" طاهر من اللاعبين المميزين فنيًا ويجيد اللعبفي اكثر من مركز، وقادر علي النجاح مع النادي الأهلى".
وتابع "طاهر يمتلك عقلية جيدة ويستحق الاحتراف في أكبر الأندية الاوروبية، لكن نظام تفكيره يجب أن يتغير".
أكد حسن الشامي لاعب المقاولون العرب ان زميله بالفريق، المدافع محمد
وقال الشامي خلال ظهوره ببرنامج نمبر وان المذاع على قناه النهار" سمير المزامير محمد سمير تعرض للظلم بالغياب عن معسكر المنتخب، حيث انه لاعب يمتلك خبرات متميزة فى خط الدفاع".
وتابع "بالإضافة الي قدراته الدفاعية يجيد سمير تسديد الركلات الثابتة، ووجوده سيمثل اضافة للمنتخب المصري".
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