دجلة : الأهلي سيضم بيكهام بمقابل مادي فقط دون دخول لاعبين في الصفقة

أكد محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، أن النادي الأهلي سينهي التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام خلال الفترة المقبلة، عن طريق دفع المقابل المادي دون

دخول أي لاعبين في الصفقة.

وقال عبدالواحد خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار، "الاهلي رفض الاستغناء عن

محمد شريف وصلاح محسن، وهو ما تسبب في تأجيل الصفقة في الوقت الحالي".

وتابع: "الأهلي سيقوم برفع المقابل المادي للحصول علي بيكهام، في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع بين ماجد سامي رئيس دجلة، ونظيره بالاهلي محمود الخطيب".