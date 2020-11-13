أكد معتمد جمال المدرب العام للمنتخب الأوليمبي أن الجهاز الفني تعمد دعوة منتخبات أوليمبية مستوى أول استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو. وقال جمال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "لدينا العديد من الغيابات فى المنتخب الاوليمبي أبرزها فتوح وطاهر ورمضان صبحي ومصطفي محمد وهم يمثلون فريقا فى حد ذاته". على قناة "ten": "لدينا العديد من الغيابات فى المنتخب الاوليمبي أبرزها فتوح وطاهر ورمضان صبحي ومصطفي محمد وهم يمثلون فريقا فى حد ذاته". وعن مواجهة البرازيل المقبلة: "لا نخاف من هذه المواجهة على الإطلاق وستكون المباراة مفيدة للغاية من أجل معرفة نقاط القوة والضعف فى عناصر الفريق وتصحيح الأخطاء ومنتخب كوريا لا يقل عن السامبا".

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كانت هذه تفاصيل خبر معتمد جمال: لدينا غيابات عديدة فى المنتخب الاوليمبي..ولا نخاف من مواجهة البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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