البنك الأهلي : جدو ومحمد نجيب خارج حساباتنا

أكد حمادة هاشم مدير التعاقدات بالبنك الأهلي أن فكرة التعاقد مع الثنائي المخضرم محمد ناجي جدو ومحمد نجيب خلال الموسم الجديد، غير مطروحة بالمرة، في ظل وجود لاعبين مميزين في نفس مركزيهما.

وأوضح هاشم خلال تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار أن هناك مفاوضات جارية مع لاعبين

بالاهلي والزمالك من اجل التعاقد معهم قبل غلق فترة الانتقالات، مشيرًا إلي أن الفريق يطمح في تحقيق نتائج جيدة خلال الموسم الجديد.

وفي سياق آخر كشف الاعلامي عمر ربيع ياسين عن توصل النادي الأهلي لاتفاق مع محمد فاروق

لاعب بيراميدز علي الانتقال للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري، وذلك ضمن صفقة تبادلية مع أحمد الشيخ لاعب المارد الأحمر.

وأوضح ياسين خلال برنامجه نمبر وان المذاع علي قناة النهار أن مسؤولي الأهلي قرروا التعاقد مع فاروق مع فشل صفقة سيرينو بعد رفض صن داونز الاستغناء عن اللاعب الصيف الجاري في ظل غلق باب القيد في جنوب افريقيا وصعوبة تعويض اللاعب بصفقة جديدة.